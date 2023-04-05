Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Lig müsabakaları, Alanya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Lig müsabakaları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Avsallar Mahallesi'ndeki hokey sahasında gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, 4 karşılaşma oynandı.

Gaziantep Doruk, Haydarpaşa'yı 2-1, Kırıkkale Akademi, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları'nı 2-0, Gaziantep Polisgücü, Pamukkale Belediyespor'u 9-0 ve Metpack Alanya Yıldızları da Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti.

Organizasyon 9 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.





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