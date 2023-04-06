Antalya'da "Tazelenme Üniversitesi"nin 60 yaş üstü öğrencileri staja başladı

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nde eğitim gören 60 yaş üzeri 50 öğrencinin çeşitli kurumlarda staj dönemine başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4'üncü sınıf öğrencilerine mezuniyet öncesi Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumlarda staj yapma imkanı sağlandı.

4 ay süreyle staj yapacak öğrenciler iş hayatlarındaki bilgileri tazelemenin yanı sıra kendi alanlarındaki tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 60 yaş üstü bireylere yönelik çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Üniversitenin bu anlamda örnek çalışmalara imza attığını aktaran Özkan, Tazelenme Üniversitesi Türkiye'de örnek olduğunu ifade etti.

Uygulamanın 2016 yılında başlandığını anımsatan Özkan, "Bu yıl 320 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz çok memnun, staj programına büyük ilgi gösterdiler. İnsanların en verimli, tecrübelerinin doruğunda olduğu bu yaşta kenara çekilmemeleri, tecrübelerini aktarmaları çok kıymetli. Bu anlamda staj programımız iki taraflı bir kazanım. Hem tecrübelerini aktaracaklar hem de onlara bir hayat enerjisi gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (YAÇUMER) Prof. Dr. İsmail Tufan da 50 öğrencinin haftada 16 saat staj yapacaklarını bildirdi.

Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri rapor haline getireceklerine dikkati çeken Tufan, "Gönüllü öğretim üyeleri bu çalışmayı uygun görürse stajı başarıyla tamamlamış olacaklar. Elde ettikleri tecrübeleri bir sonraki öğrenci arkadaşlarına aktaracaklar. Staj yapmak istemeyenlere de tez bitirme önerileri veriyoruz." bilgisini verdi.

- Stajyerler programdan memnun

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde staj yapan Osman Yanıkara, stajının faydalı geçtiğini söyledi.

Staj yaptığı kurumda personele yardımcı olarak tecrübelerini de aktardığını dile getiren Yanıkara, "Onlara faydamız olduğuna inanıyoruz. Bu imkanı sağlayanlara ve üniversitemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Sağlıklı Hayat Merkezinde staj yapan Ernur Kayaöz sosyal hizmetlerden emekli olduğunu belirterek, "Huzurevinde ve hastanede çalıştım ama staj yaptığım yerde insanlara nasıl yardımcı olunduğunu merak ediyordum. İyi ki bu staj var bize de böyle bir imkan sunuldu. Bildiklerimi buradaki arkadaşlara aktarmak, onların bilgilerini de almak ve etrafıma yaymak istiyorum." diye konuştu.

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