Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler B.Ç, E.M. ve M.U'nun uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 29 gram sentetik uyuşturucu, 39 kök Hint keneviri, 53 uyuşturucu hap, 50 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda B.Ç, E.M. ve M.U. gözaltına alındı.

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