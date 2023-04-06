Antalya'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesindeki 1 kişinin öldüğü trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yeşil Karaman Mahallesi'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 27 yaşındaki avukat Mustafa Emre Su (27) kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ramazan Güç ve Su'nun cenazeleri Antalya Adli Tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Güç'ün cenazesi Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ne, Su'nun cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesine toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan Dursun Göktürk (41) ve Zülal Kay'ın (27) tedavilerinin Kepez Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

Tır şoförü Mustafa Türkmen'in de ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ramazan Güç'ün kullandığı 07 EJF 01 plakalı otomobil ile Mustafa Türkmen (40) idaresindeki tırın dün Antalya-Isparta Karayolu Yeşil Karaman Mahallesi'nde çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.



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