Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada 45 kök Hint keneviri ve 92 boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda, N.K gözaltına alındı.



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