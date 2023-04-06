Hollandalı öğrencilerden inovasyon merkezine ziyaret

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Hollanda'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Erasmus programı kapsamında Hollanda Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen Lisesi'nden gelen 22 öğrenci merkezi ziyaret etti.

Merkez içerisinde atıktan sanata dönüştürülen heykelleri inceleyen gençler bahçede yer alan üniversite öğrencileri ve heykel sanatçılarının yaptığı heykelleri de inceledi.

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Bilge Esen, "Program çerçevesinde kendi kültürümüzü ve ulusal değerlerimizi tanıtmak amacımız oldu. Şehir turundan başlayarak yerelde paylaşabileceğimiz kültürel değerlerimizden bahsettik. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ettik. Burada yapılan çalışmaları onlara gösterme fırsatımız da oldu. Hem kendi öğrencilerimiz için hem de yabancı öğrencilerimiz için çok büyük bir değer kazandırmış olduk." diye konuştu.









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