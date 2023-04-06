Antalya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Yalan nasıl anlaşılır? Bilim insanları en iyi yolunu buldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığındaki toplantıda, Metamfetamin Mücadele İl Eylem Planı ve 2022-2023 yılları ilk 3 ay yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yazıcı, bağımlılıkla mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bağımlılık konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetle tanıştırmamak için özellikle gayret etmenizi istiyorum. Bunu başarmak, çok büyük bir yol kat etmenin ilk adımıdır. Çocuklarımızı korumak için onları kitap okumaya ve spor yapmaya yönlendiriyoruz. Bir amaç edinen çocuğu kandırmak kolay olmadığını biliyoruz. Bağımlılık konusunun daha da dikkatle üzerine düşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığınca, bağımlılıkla mücadele koruyucu ve önleyici çalışmaları kapsamında 2022'de 1550, 2023'te 5 bin 767 kişiye eğitim verildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise 2022'de 23 bin 184, 2023 yılında 9 bin 958 kişiye Hizmet İçi ve Halk Eğitimleri verilirken, İl Müftülüğünce 2022'de 6 bin 79, 2023 yılında 3 bin 945 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.