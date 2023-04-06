Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi kapsamında çiftçiler ödüllendirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi kapsamında zirai ambalaj atığı toplayarak çevrenin korunmasına katkı sağlayan çiftçiler ödüllendirildi.

Proje kapsamında 7 ayda 1408 çiftçi 1150 kilogram zirai ambalaj atığı topladı.

Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar çiftçilerin kartlarına birikti. 7 ayda en fazla zira ambalaj atığı toplayan çiftçilere sera naylonu, yapışkan tuzak, sera ipi, klips gibi ödüller verildi.

Pilot bölge olarak Kumluca'da başlayan projeyi tüm Antalya'da yaygınlaştıracaklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Projeyle çevreyi ve insan sağlığını koruyoruz, çiftçimizi destekliyoruz." dedi.

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