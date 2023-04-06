Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında ticari geminin batması sonucu kaybolan 8 mürettebat için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na intikal etmekte olan "Joe 2" adlı ticari geminin battığı bölgede sahil güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Denizden korvet, sahil güvenlik botu ve fırkateynlerin katıldığı çalışmalara havadan da helikopterler destek veriyor.

Kumluca ilçesinde Suriye uyruklu 14 mürettebatın bulunduğu Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de kurtarılmıştı. Kayıp olan 8 mürettebat için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.





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