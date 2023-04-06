Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 500 gram skunk, 110 skunk bitkisi, 4 iklimlendirme çadırı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.



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