Antalya'nın batı ilçelerindeki esnaf iftarda buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Finike, Kumluca, Demre, Kaş ve Elmalı ilçelerindeki üyelere yönelik iftar programı düzenlendi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Finike ilçelerinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının insanlar arasında dayanışmaya, yardımlaşmaya ve gönül birliğine vesile olduğunu söyledi.

Esnaflar arasında da birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Dere, herkesin ramazanını kutladı.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de esnafların toplumun temel yapı taşı olduğunu ve önemli görevler ifa ettiklerini belirtti. Esnaf ne kadar kuvvetliyse toplumun da o kadar güçlü olacağını ifade eden Çelik, "Bizler idareciler olarak her zaman esnafımızın yanındayız. İnşallah bu birlik ve beraberlik içinde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, oda ve kooperatif başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile esnaf ve sanatkarlar katıldı.





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