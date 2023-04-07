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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elmalı'da örtü altı sera domates dikimi başladı

AA

Elmalı'da örtü altı sera domates dikimi başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde örtü altı sera domates dikimi başladı.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, "2023 yılının ilk fidelerini bereketli Elmalı topraklarımız ile buluşturduk." dedi.

Eskihisar Mahallesi'ndeki dikime katılan Boğatimur, tüm mahallelerde fide dikimlerine katılacaklarını kaydetti.

Hazirandaki hasata da geleceklerini söyleyen Boğatimur, "Üretici kardeşlerimize bereketli olsun." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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