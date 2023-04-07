Elmalı'da örtü altı sera domates dikimi başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde örtü altı sera domates dikimi başladı.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, "2023 yılının ilk fidelerini bereketli Elmalı topraklarımız ile buluşturduk." dedi.

Eskihisar Mahallesi'ndeki dikime katılan Boğatimur, tüm mahallelerde fide dikimlerine katılacaklarını kaydetti.

Hazirandaki hasata da geleceklerini söyleyen Boğatimur, "Üretici kardeşlerimize bereketli olsun." diye konuştu.









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