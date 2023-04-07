Serik Kaymakamı Şahin, öksüz, yetim ve engelli çocuklarla iftar yaptı

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ANTALYA (AA) - Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçedeki öksüz, yetim, engelli çocuklar ve aileleri ile iftar yaptı.

Şahin, Serik Müftülüğü tarafından düzenlenen ve müftülük bahçesinde gerçekleştirilen geleneksel iftar programına katıldı.

Çocuklarla sohbet eden Şahin, ramazan ayını manevi ve güzel bir atmosferinde hep birlikte geçirdiklerini söyledi.

Ramazanın kardeşlik ve paylaşmak olduğunu aktaran Şahin, "Ramazan fakir ve fukaranın hakkını gözetmek, beraber yaşamak demek. Umarım hepimiz bu ramazan ayından en yüksek seviyede istifade edebiliriz." dedi.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ise, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ve Allah'ın bu cennet vatanda huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmeyi nasip etmesini istediklerini söyledi.

Program, Köksal'ın duasıyla sona erdi.





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