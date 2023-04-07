Antalya'da taksiciyi parke taşıyla yaralayan sanığa 23 yıl 6 ay hapis cezası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aracına bindiği taksiciyi başına parke taşıyla vurarak yaralayan sanık 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık H.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müşteki ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan H.Ş. yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, taksici Mesut Dertli'den özür diledi.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçundan da 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, cezada indirime gitmedi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası avukatı Ömer Can Ataş, müvekkilinin takside gece vardiyası sırasında karanlık bir yerde saldırıya uğradığını hatırlattı.

Müvekkilinin dişlerinin kırıldığını ve kafatasında ezikler olduğunu, halen tedavisinin devam ettiğini belirten Ataş, "Acımız büyük olduğu için sanığın en ağır suçtan cezalandırılmasını istiyorduk. Mütalaa kasten adam yaralamadan ve gece vakti yağmaya teşebbüsten gelmesine rağmen, heyet dosyayı çok iyi incelemiş. Bizim taleplerimize uygun şekilde, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve gece vakti yağmaya teşebbüsten ceza vermiştir. Yargılama süreci devam edecek. Yerel mahkeme kararı bize göre uygundur. Hukuki mücadelemiz gerek Mesut bey özelinde gerek tüm taksicilerde devam edecektir." dedi.

Taksici Mesut Dertli ise avukatları sayesinde sanığın gerekli cezaları aldığını kaydetti.

Kepez ilçesinde taksici Mesut Dertli'ye (43), 11 Ocak 2022'de gece saatlerinde müşteri olarak aracına aldığı H.Ş. parke taşıyla saldırmıştı.

Dertli'nin başına birkaç kez vurduktan sonra ağzını kapatıp boğazını sıkarak boğmaya çalışan H.Ş, taksicinin karşı koyması üzerine araçtan inerek bölgeden uzaklaşmış, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Bu arada yaşananlar taksideki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar ve kasten yaralama suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

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