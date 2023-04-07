Serik'te 3 aracın karıştığı iki kazada 4 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otobüs ile bir otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Serik ilçesi D-400 karayolu, Kadıoğlu Kavşağında Osman A.A. idaresindeki 07 APE 266 plakalı otomobil, aynı istikamette giden sürücüsü belirlenemeyen 35 ANR 121 plakalı otobüsle çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi. Otobüs ise refüje çıkarak, karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 02 AU 728 plakalı otobüse çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Osman A.A (20) ile araçta bulunan Emre A.(15), Eren H. K. (17), ve Burak K. (16) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüleri ile yolcular, kazayı yara almadan atlattılar.

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