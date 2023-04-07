Antalya'da "Gaziantepliler Dayanışma Günleri" başladı

Birini anmak için neden karanfil bırakılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da depremzede esnafların ekonomik hayata geri dönüşünü hızlandırarak için "Gaziantepliler Dayanışma Günleri" başladı.

Antalya Gaziantepliler Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, depremzede esnaflar yöresel ürünlerini sergiliyor.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7-16 Nisan tarihlerinde devam edecek etkinlikten elde edilecek gelirle deprem bölgelerine kumanya desteği de sağlanacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.