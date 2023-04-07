Antalya’da gümrük kaçağı 252 kilogram çay ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gümrük kaçağı 252 kilogram çay ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçtaki kontrol sırasında şoför A.B. ve yolcu İ.B.'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçta arama yapıldı.

Aramada, 252 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çay bulundu.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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