Antalya'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler H.A ve S.K'nin piyasaya kaçak sigara süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 sigara dolum makinesi, 3 hava kompresörü, dijital terazi, 68 kilogram kaçak tütün, 140 bin boş makaron, 261 bin 600 doldurulmuş makaron ve 30 bin sigara ambalajı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden H.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin adli işlemi devam ediyor.

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