Akdeniz Üniversitesinin Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi yenilendi

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesinin yenilenen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nde Türkiye'de ilk kez genetik ve patoloji sonuçlarının bir arada çıktığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın, Türkiye'de ilk kez kullanıma başlanan genetik analiz cihazları ile yenilenen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, bir tanı merkezine bu denli büyük bir genetik analiz cihazını kurdurabilmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"Merkezde Türkiye'de ilk kez genetik ve patoloji sonuçları bir arada çıkıyor." ifadesini kullanan Özkan, Türkiye'nin en büyük genetik analiz kataloğuna da sahip olduklarını bildirdi.

Tüm bölgeye hizmet verecek merkezde hem tanı koyacaklarını hem tedavi yapacaklarını hem de yeni gelişmelere rehberlik edeceklerini açıklayan Prof. Dr. Özkan, "Merkezin araştırma çalışmalarına ciddi katkısı olacak. Çünkü biz aynı zamanda Avrupa'nın en büyük organ nakli merkeziyiz. Bunun da artık araştırma çalışmalarına yansıması gerekiyor. Sadece klinikte kalmaması gerekiyor. Buradaki en önemli adım da laboratuvar kısmı. Çok güzel bir laboratuvarımız var artık. Daha da güzel işler yapıp bu konuda da marka haline geleceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde sunulan imkanların pek çok alana katkı sağlayacağını belirten Özkan, merkezde nefrolojik ve immünolojik alanlarında da hastalığın temelini oluşturan genetik mutasyonların araştırılabilir hale geldiğini aktardı.





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