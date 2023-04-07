Finike'de ruhsatsız silah taşıyan 2 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde üstelerinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.S. ve F.A. isimli şahısların ruhsatsız silah satın alarak bu silahları üzerlerinde taşıdıklarını belirledi.



Düzenlenen operasyonla bir düğün salonunda yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.