Kepez’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün ve sigara operasyonunu düzenlendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A.A'nın ikametgahında kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığını belirledi.

Ekiplerin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 43 kilogram kaçak tütün, 51 bin 200 adet boş makaron, 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron ve 1 adet kompresör ile 1 adet dolum makine ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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