Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan toplam 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. ile 6 ayrı "dolandırıcılık" suçundan toplam 9 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. "Konutta veya eklentilerinde yağma ve konutta veya eklentilerinde hırsızlık" suçundan 9 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.G. yakalandı.



Hükümlüler, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.