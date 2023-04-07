Konyaaltı'nda kaçak tütün ve sigara operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis ekiplerince kaçak tütün ve sigara operasyonu düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı İlçesi'nde bulunan bir adreste yüklü miktarda gümrük kaçağı tütün mamullerinin depolandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin adreste yaptıkları aramalarda, 48 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 21 bin 720 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör ve 1 adet hava kurutma makinesi ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.





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