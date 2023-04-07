Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.'nin elindeki uyuşturucuları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın kullandığı aracı Kepez ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 232 adet uyuşturucu hap, 13 paket satışa hazır skank uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D.'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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