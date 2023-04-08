Serik’te ormancılar yol kenarı temizleme çalışması başlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Serik Orman işletme Müdürlüğü yol kenarlarında ot ilaçlama çalışması başlattı.

Gebiz işletme şefliği tarafından orman yangınlarını önleme çalışmaları çerçevesinde tedbir amaçlı yol kenarında bulunan otlar ilaçlanarak temizlik çalışması yapılıyor.

Çalışmalara 20 personel katılırken, otların kuruduktan sonra orman yangınlarına sebebiyet vermemesi ilaçlama yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.