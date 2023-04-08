Serik'te ırmakta renkli sazan balığı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde amatör balıkçı, Acısu ırmağında turuncu renkli sazan balığı yakaladı.

Amatör balıkçı Doğukan Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belek mahallesindeki Acısu ırmağında avlandığı sırada oltasına turuncu renkli sazan balığı (Koi) vurduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığındaki renkli sazan balığını ilk defa gördüğünü ifade eden Sümer, fotoğraf çektirdikten sonra tekrar ırmağa saldığını söyledi.

Renkli sazan balığının Belek bölgesinde bazı otellerin havuzlarında yetiştirildiği, buradan ırmağa kaçmış olabileceği belirtildi.





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