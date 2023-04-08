Antalya'da ev yangınında dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen iki çocuk tedavi altına alındı.



Manavgat Yayla Mahallesi, Remzi Güven Caddesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 2 çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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