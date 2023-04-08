Eski Demre Belediye Başkanı Kocakaya, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti

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ANTALYA (AA) - Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan eski Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini, aday adaylığından da çekildiğini açıkladı.

Kocakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan seçimde Demre Belediye Başkanı seçildiğini ve geçen 4 yıllık süre içerisinde hizmette bulunduğunu belirtti.

Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için görevinden ayrıldığını anımsatan Kocakaya, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı ve mesleki hayatım boyunca adil, dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledim. Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri her aşamada Genel Merkeze bildirmeme rağmen, etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle İYİ Parti Antalya Milletvekili aday adaylığından çekiliyor, parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir."



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