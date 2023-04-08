Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla iftar yaptı:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir iki oy için asla terör örgütlerinin karşısında boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Bugün 'iki oy alacağız' diye dağdaki PKK'nın söylemlerini söylemeye başlayan siyasetçiler var, Antalyalı hemşehrilerimiz bunlara geçit verir mi? Vatanını, milletini seven insanlar buna geçit verir mi?" dedi.



Çavuşoğlu, ANFAŞ'ta vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadığını ve etkinlikte depremzede vatandaşların da olduğu söyledi.

Devlet ve millet el birliğiyle yaraların sarılmaya devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Konutların, hastanelerin yapımına başladık. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz, yeniden ihya edeceğiz." dedi.

Yıkılan ve ağır hasarlı olan tüm konuların yeniden yapılacağını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara söz verdiğini kaydetti. Erdoğan'ın bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Antalya'da yangında, Malatya'da, İzmir'deki depremlerde, Karadeniz'deki sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşların yaralarının sarıldığını bildirdi.

- "İki oy alalım diye terör örgütlerinin karşısında boyun eğmeyiz"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri hatırlatan Çavuşoğlu, Antalyalıların bugüne kadar olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğini ifade etti. Cumhuriyetin ilk asrının tamamlandığını ve son 21 yılda ülkede Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli hizmetler yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, cumhuriyetin ikinci asrının ise Türkiye yüzyılı olacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman enerjide, ticarette, her alanda güçlü olması gerektiğini belirtti.

Terörle mücadelenin de daha kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, içeride, dışarıda FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, DHKPC'siyle tümüyle mücadele edildiğini kaydetti. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz öyle 'bir iki oy alalım' diye terör örgütlerinin karşısında boyun eğmeyiz, biz 'bir iki oy alacağız' diye Türkiye'de darbe yapmaya çalışan o hainleri devletin kadrolarına tekrar getirme taahhüdünde bulunmayız. Kimse kusura bakmasın. Bugün 'iki oy alacağız' diye dağdaki PKK'nın söylemlerini söylemeye başlayan siyasetçiler var, Antalyalı hemşehrilerimiz bunlara geçit verir mi? Vatanını, milletini seven insanlar buna geçit verir mi? Bunları söyleyince kızıyorlar, üzülüyorlar. Kardeşim ben söylemiyorum. Neden terör örgütleri aynı anda sizi destekliyor, neden FETÖ sizi destekliyor, neden DHKPC sizi destekliyor, neden bu PKK'lı teröristler dağlardan her gün mesajlar gönderiyor, 'Cumhur İttifakı'na karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve 7'li masayı desteklememiz lazım' diyor, neden diyorlar. Ne vaad ettiniz, çıkarları ne sizden? Çıkın söyleyin. '2 tane oy alacağız' diye milletin güvenliğini, milletin istikrarını niye riske atıyorsunuz. Üllkeyi bölmekten bahsetmeye başladılar, ortağınız HDP, 'eyaletlere böleceğiz' dediler, sesiniz çıkıyor mu, çıkmıyor, neden çıkmıyor? '2 tane oy alacağız' diye ülkeyi mi böldüreceksiniz. Bunları söyleyince bir sürü laf ediyorlar, yok öyle, yok böyle. Neymiş efendim KHK'lıları devlete tekrar döndüreceklermiş, askeri döndürecek misiniz? Silahı onlara mı vereceksiniz. O polisin içinde hainlik yapanlara tekrar kadro mu vereceksiniz? Benim bakanlığımda FETÖ üyesi olduğu için atılanları getirip, Türk diplomasisini bunlara teslim mi edeceksiniz?"

- "Cumhur İttifakı olarak sayımız da ailemiz de büyüyor"

Bugün Türkiye diplomasisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir marka olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, dünyada herkesin imrendiği Türk diplomasisinin FETÖ'cülere tekrar teslim edilemeyeceğini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın gücünü ve sayısını artırarak yoluna devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Türkiye'de istikrarı güçlendirmemiz lazım. Çünkü dünyada bir güç paylaşımı var. Dünyada herkes birbiriyle yarışıyor. O yüzden bizim en güçlü ülkelerden birisi olmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak sayımız da ailemiz de büyüyor, inşallah 14 Mayıs'ta ilk turda milletimizin oylarıyla güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.





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