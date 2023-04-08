Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Finike istikametinden Elmalı yönüne giden Y.Ü yönetimindeki 07 ZAB 84 plakalı otomobil ile R.A'nın kullandığı 07 TZ 790 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, otomobildeki A.Ü, S.Ü. ve H.Ü. ile motosiklet sürücüsü R.A. ve yanındaki Ö.M. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan R.A, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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