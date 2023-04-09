Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Alanya Belediyespor, ilçede şampiyonluğu kutladı

ANTALYA (AA) - Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları sonunda şampiyon olarak AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen Rest Property Alanya Belediyespor için ilçede etkinlik düzenlendi.



Ankara'da oynanan final etabında şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Rest Property Alanya Belediyespor, şampiyonluk kupasını ilçeye getirdi.



Atatürk Anıtı önünden başlayarak üstü açık otobüsle şehir turu yapan takım, belediye binası yanındaki meydana geldi. Takım, protokol üyeleri ve vatandaşlarla şampiyonluğu kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, burada yaptığı konuşmada, Alanya'nın sporda önemli günlerden birini yaşadığını söyledi.



Alanya'yı "sporun başkenti" olarak andıklarını belirten Yücel, "Süper Lig'de Alanyaspor'umuz var. Bugün de en üst liglerde, Efeler Ligi'nde bir takımımız var. Spor demek kardeşlik demek, spor demek başarı demek, spor demek saygı, sevgi demek. Ekibimize bizler çok inandık. 6 yıllık büyük bir emeğin karşılığında bugün takımımız şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükseldi. Bir kez daha şahsım ve Alanya'mız adına takımımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Etkinlik, şampiyonluk kupasının tekrar havaya kaldırılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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