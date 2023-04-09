Finike'de şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Hasyurt Mahmut Esen Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Musa Kazım Çelik, Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Karayaka, Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, SYDV Müdürü Gonca Çetiner katıldı.

İftarda, protokol üyeleri şehit aileleri ve gazilerin masalarında oturdu.

Kaymakam Çelik, yaptığı konuşmada, davetlerine katılma nezaketi gösteren tüm konuklara teşekkür etti. Çelik, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bu müstesna zamanda aynı sofrada bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vatan için, bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi de rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

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