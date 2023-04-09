Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya 18 ülkeden 500'den fazla sporcu katıldı.

Türkiye'den 28 sporcunun yer aldığı organizasyonda sporcular, "3 bant", "tek bant", "5-pins", "artistik" ve "balkline" disiplinlerinde madalya almak için mücadele veriyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada 10'un üzerinde madalya hedeflerinin olduğunu söyledi.

Milli sporcuların kendilerini her zaman gururlandırdığını belirten Ercan, "Son olarak dünya milli takımlar şampiyonu olduk. Ferdi ve gençlerde, dünya şampiyonuyuz. Bilardo sporunda dünyada söz sahibi bir ülkeyiz." dedi.

Şampiyona 16 Nisan'da sona erecek.

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