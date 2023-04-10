Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle yollarda temizleme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toros Dağları'nda kar etkili oldu. Alanya'nın Gökbel, Kadıyakası, Samsa ve Taşatan gibi rakımı yüksek bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı. Yoğun süren karla mücadele sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmada yolda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.