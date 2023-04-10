Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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ANTALYA (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Türk Polis Teşkilatının kurulduğu ilk günkü aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanı sürdürdüğünü belirterek, "Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu 1845 yılından bu güne tarihi bir birikim kazanmıştır. Bununla birlikte değişen teknoloji doğrultusunda her geçen gün gelişmekte ve kendini yenilemektedir." dedi.

Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletten alan Türk Polis Teşkilatının hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek milletin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardığını kaydeden Çevik, milletin kendilerine duyduğu bu güveni pekiştirmek, onlara en iyi hizmeti sunmanın öncelikli vazifeleri olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis, bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" sözünü hatırlatan Çevik, şunları kaydetti:

"Anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma bilinciyle görev yapmaktayız. Polisin kanun uygulayıcı görevi vatandaşlarımızın anayasal hak ve hürriyetlerinin korunmasının bir gerekliliğidir. Emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın sıkıntılarında, mağduriyetlerinde koşup çaldığı ilk kapı, milletçe yaşadığımız büyük acılarımızda yanında olan dostu, hukuk sistemiyle temas kurmalarında bir başlangıç noktasıdır."

Meydandaki törenin ardından Çevik ve beraberindekiler, Uncalı Mezarlığı'ndaki şehit polislerin kabirlerini ziyaret ederek, dua okuyup çiçek bıraktı.

- Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehir Yeni Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programda ise şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, beraberindeki emniyet müdürleri ve polis memurlarıyla Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, Cumhuriyetin en önemli kurumlarından olan emniyet teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutladığını dile getirdi.

- Isparta ve Burdur

Isparta'da ise 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Turanlı ve beraberindeki emniyet mensupları Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek'i ziyaret etti.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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