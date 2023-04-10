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10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na 319 sporcu katılacak

AA

10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na 319 sporcu katılacak

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 39 ülkeden 319 sporcu mücadele edecek.

Antalya'da yarın başlayacak organizasyon öncesi Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'nın 2 haftada 2 büyük cimnastik organizasyonuna ev sahipliğini yaptığını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Avrupa'nın ünlü sporcuları Türkiye'de ağırlamanın hem sporun birleştirici gücünü göstereceğini hem de ülkeye moral olacağını belirten Çelen, "Şampiyona, olimpiyat elemesi olması açısından çok önemli. Burada ilk 13 takım arasına giren ülkeler Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Hedefimiz takım olarak ilk 13'e girerek Dünya Şampiyonası'na adımızı yazdırmak. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Antalya'nın önemli bir tatil kenti olduğunu vurgulayan Çelen, "Antalya'ya muhteşem bir cimnastik salonu yapıldı. Antalya artık cimnastikte Avrupa'nın kamp merkezi haline gelecek. Her yıl Antalya'da uluslararası organizasyonlar yapılacak. Antrenman yaparken hem de tatil yapabilecekler." diye konuştu.

Çelen, "yıldızlar takımı" olarak nitelendirdiği erkek takımından da madalyalar beklediğini vurguladı.

Avrupa Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Tom Thingvold, büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'ye ve federasyon yetkililerine teşekkür etti. Thingvold, Türk takımı ve diğer katılımcı takımlara başarılar diledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya'yı Türkiye'nin cimnastik merkezi yapmak istediklerini belirtti.


- Başarıya odaklandılar

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Kaptanı Bilge Tarhan, iyi bir takımla yarışmaya katıldıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna, böyle bir organizasyonun Türkiye'de yapılmasından dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Kaptanı Ferhat Arıcan, takım olarak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizdi. İlklere imza atan bir takım olarak Antalya'da büyük bir başarı almak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Arıcan, "Takım olarak kenetlendik. Büyük başarılarımızı Antalyalılarla kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, çok güzel bir hazırlık sezonu geçirdiklerini dile getirdi. Takımının çok motive olduğunu aktaran Göktekin, her sporcusuna güvendiğini, Antalya'da tarihi skorlar elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Ceren Biner, Derin Tanrıyaşükür ve Bilge Tarhan temsil edeceği organizasyon 16 Nisan'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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