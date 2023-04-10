Serik'te Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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