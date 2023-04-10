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Serik'te Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Serik'te Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Polis Haftası ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Merkez Cami'de şehit polisler için mevlit okutuldu.

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