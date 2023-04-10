MHP Antalya milletvekili adayları tanıtıldı

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ANTALYA (AA) - MHP Antalya İl Başkanlığınca, milletvekili aday tanıtım programı düzenlendi.

MHP İl Başkanı Onur Temel, Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, her adayın hem partiye hem de Antalya'ya önemli hizmetleri olduğunu söyledi.

Seçimlere kadar çalmadıkları kapının kalmayacağını belirten Temel, "3 hilalli bayrağımız Antalya'nın her yerinde görünür olmalıdır. Bu seçimler Türkiye için tarihi bir dönemeçtir. Milletimiz ve devletimiz açısından bir beka meselesidir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatı MHP'dir. Terörle mücadelenin, ekonomik bağımsızlığın, ülkenin bütünlüğünün adresi Cumhur İttifakı'dır. 14 Mayıs'ta istikbalimize sahip çıkacağız. Bölücülere, hainlere gereken cevabı vereceğiz." dedi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 2023 seçimlerinin millet ve ülke için tarihi bir önemi olduğunu kaydetti.

Başkan, MHP'nin Türkiye'de elde edeceği başarının aziz milletin iradesi ve istikbalinin teminatı olacağını vurguladı.

Seçimlerin Antalya ve Türkiye'nin kaderi anlamını taşıdığını aktaran Başkan, "Bu seçim mavi vatan, Karabağ, Kapalı Maraş'tır. Yerli ve milil otomobil TOGG, Ayasofya, ATAK helikopteri, Altay tankı, milli muharip uçağı, TCG Anadolu'dur. Bu seçim kısaca kızıl elmadır. Bizim safımız Türk milletidir. Büyük ve güçlü Türkiye için durmadan çalışacağız, başaracağız." diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in de katıldığı toplantıda, MHP Antalya Milletvekili adayları Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Mustafa Aksoy, Yusuf Kelleli, Ferhat Sarıbek, İlknur Fidan, Oğuzhan Çelik, Yavuz Çağlar, Serkan Öztürk, Ali Çetin, Hayati Peker, Esmaye Özörmenoğlu, İdris Özcan, Ahmet Ali Coşkun, Mehmet Ali Yalçın, Mustafa Doruatlı, Kutluhan Tozoğlu kamuoyuna tanıtıldı.

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