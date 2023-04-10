Halk ozanı Şahballı'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

ANTALYA (AA) - Halk ozanı Hilmi Şahballı, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bestelediği "Vatanımın Polisleri" isimli türküsünün klibini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahballı, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı ile seslendirdiği bestesini, YouTube hesabında yayınlayarak polis teşkilatının yıl dönümünü kutladı.

Bestesini emniyet mensuplarına armağan ettiğini belirten Şahballı, "1990'larda yaptığım, 'Türkiye’min Polisleri' adını verdiğim türküme aranje yapıp kızım Nurgül Şahballı ile stüdyoda seslendirdik. Altyapı çalışmaları yaklaşık 1 ay sürdü. Klibi yayınlamak ise bugüne kısmet oldu. Baba ve kızının gönlünden kopan bu güzel türkümüz polis teşkilatımıza armağan olsun. Yasalara ve insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, mesleki yeterliliğe sahip yetenekli polislerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Şahballı, Türk polislerinin modern araçlarla suç önleme ve soruşturma faaliyetlerinde göğüs kabartan işler ortaya koyduğunu kaydetti.

Sanatçı Nurgül Şahballı da 1990'lı yıllarda bestelenen türkünün bugüne uyarlanıp yayınlanmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkünün sözlerinin ve bestesinin polis teşkilatının ruhunu yansıttığını vurgulayan Şahballı, "Babam yaklaşık 40 yıldır ülkemizin polisine, öğretmenine ve Mehmetçiğine türküler besteliyor. Vatan aşkını çok küçük yaşlarda babamdan öğrendim. Polislerimiz ülkemizin birliği ve refahı için büyük bir özveriyle çaba gösteriyor. Bu türküyü polis teşkilatımızın yıl dönümünde yayınlayarak, sevgimizi ve vefa borcumuzu göstermek istedik. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.



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