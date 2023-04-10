Antalya Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısında 2022 faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı.

Bir yıl süreyle mecliste görev yapacak encümen ve komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıda, 2022 çalışmalarını içeren faaliyet raporu görüşüldü.

Faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Böcek, emeği geçenlere ve parti üyelerine teşekkür etti.

Kentin standartlarının yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Böcek, "Güçlükleri, zorlukları hep birlikte aştık. İlkelerimizden hiç ödün vermeden kentimizin yaşam standartlarını yükseltmek, kaliteli hizmet, sosyal belediyecilik için adalet ve eşitlik yaklaşımıyla çalışmalarımızı devam ettirdik. Antalya'mızın çağdaş ve sürdürülebilir bir kent olması için doğal, kültürel ve tarihi değerlerini korumaya çalıştık." diye konuştu.

Böcek, planlanan projelerin dışında kesintiye uğrayan çalışmaların sürdürüldüğünü ve birçoğunun tamamlandığını kaydetti.

Öte yandan raylı sistem projeleriyle ilgili de bilgi veren Böcek, "Sarısu'dan başlayacak olan 4. Etap Raylı Sistem projemizi onaylattık. Yapımı için ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağım. 16 kilometrelik 4. Etap Sarısu ve Varsak, 22 kilometrelik 5. Etap Sarısu ve Kundu arasında olacak. İkisinin de yapım ihalesini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



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