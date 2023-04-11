Finike Kaymakamı Çelik, öküz ve yetim çocuklarla iftar yaptı

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki yetim, öksüz çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlık Finike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında Çelik, ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının şenlendiğini söyledi.

Ramazanın bereket ayı olduğunu belirten Çelik, "Bu bereketli ayda ihtiyaç sahibi öksüz, yetim çocuklar, aileleri ve kimsesiz insanları unutmamak, soframızı onlarla paylaşmak, ramazanın güzelliğini birlikte yaşamak gerekir. Buradaki çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizdir. Öksüz ve yetim kardeşlerimizi gelecekte iyi yerlerde görmek istiyoruz. Devletimiz çok güçlü ve bizler daima sizlerin yanındayız. Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çelik, çocuklara oyuncak dağıtımı yaptı.

İftar programına, Finike Müftüsü Hasan Kırkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Turunçova Jandarma Karakol Komutanı Oktay Koçak ve iş insanı Emin Madenci katıldı.





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