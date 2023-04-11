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ANTALYA (AA) - 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Muratpaşa ilçesindeki Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 39 ülkeden 319 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde bireysel alet elemeleri ve takım finalleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın en iyi sporcularını Türkiye'de ağırlamanın kendilerine heyecan verdiğini söyledi.

Turizm şehri Antalya'da güzel bir organizasyon düzenlediklerini belirten Çelen, katılan tüm ülkelere başarılar diledi.

Avrupa Cimnastik Federasyonunun asbaşkanlarından Michel Boutard da organizasyon dolayısıyla Türk yetkililere teşekkür etti. Boutard, sporcuların başarılı bir organizasyon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Açılış töreninde ülke sporcuları, salona gelen spor severleri selamladı.

Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Ceren Biner, Derin Tanrıyaşükür ve Bilge Tarhan'ın temsil edeceği organizasyon, 16 Nisan'da sona erecek.

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