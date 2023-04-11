Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 73 yaşındaki hurdacı evinde ölü bulundu.

Habipler Mahallesi 5719 Sokak'ta bulunan müstakil evde yalnız yaşayan Bekir Durmaz'dan haber alamayan komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Durmaz'ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, koltukta buldukları Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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