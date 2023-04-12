Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Alanya'da borç nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kargıcak Mahallesi'nde müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) ile inşaatta bekçi olarak çalışan E.B.(59) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, yanında getirdiği av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Reisoğlu'nu kasık kısmından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reisoğlu, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Şüpheli E.B. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.



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