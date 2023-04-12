Kepez Kitap Fuarı, 5. kez kapılarını açıyor

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenecek "Kepez Kitap Fuarı" 3-13 Mayıs'ta kitapseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 10 gün boyunca farklı yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak.

Kitapseverlerin her yıl ilgi gösterdiği fuar, çok sayıda etkinlik ve imza günlerine ev sahipliği yapacak, okuyucular sevdikleri yazarlarla tanışma imkanı bulacak.

5. Kepez Kitap Fuarı, 3-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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