Antalya Adliyesi çalışanları iftarda buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Adliyesinde çalışan hakim-savcı, personel ve ailelerine iftar verildi.

Antalya Adliyesi içinde gerçekleştirilen iftar programına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Can, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, başsavcı vekilleri, hakim- savcı, adliye personeli ile aileleri ve şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı ve annesi Saadet Kiraz katıldı.

İftar sonrasında konuşma yapan Başsavcı Koç, tüm yargı teşkilatı mensupları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yalnızca ramazanda ya da belirli günlerde değil, her fırsatta birbirlerine destek olmayı çok önemli gördüklerini belirten Koç, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımıza adalet hizmetini aksatmadan sunmaya vesile olan tüm adliye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bugün aramızda, kendilerini ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğumuz Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın kıymetli ailesi, Hakkı amcamız ve Saadet teyzemiz de bulunmaktalar. Davetimizi kabul ederek iftar programımızı onurlandıran aziz şehidimizin kıymetli ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. İftar programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesin yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyorum."





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