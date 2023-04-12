EKİPDER üyeleri iftarda buluştu

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ANTALYA (AA) - Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER), üyeleri iftar programında bir araya geldi.



Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan dernek başkanı Reşat Güney, 2019 Aralık ayında kurulan EKİPDER'in her geçen gün büyüdüğünü söyledi.



Güney, "Üyelerimizin ticari ve mesleki gelişimlerine katkı koyarak, Antalya’da yaşayan herkesi birleştiren, genç, dinamik yapımızla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Programa katılan bazı üyeler de ticaret faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Peyzaj Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan ise odanın çalışmaları ve peyzaj mimarlığı mesleğine ilişkin sunum yaptı.

İftar programı öncesinde kadın üyeler için Kadın Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi.





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