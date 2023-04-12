Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Kariyer Günü etkinliğinde sektörleri tanıyacak

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından öğrencilerin alanlarındaki sektörü tanıması amacıyla 25. Kariyer Günü etkinliği düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program yarın yüksekokul yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Okul-sektör işbirliğinde yapılacak programda öğrenciler, alanlarıyla ilgili sektörleri tanıyarak iş ve staj yeri bulma imkanı kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MYO Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, programın hem öğrencilerin alanları hakkında bilgi sahibi olmasına hem de sektörün ihtiyacı olan nitelikli işgücüne ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.



Özkan, böyle bir programın düzenlenmesine destek olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür etti.





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