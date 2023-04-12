Antalya cimnastikte uluslararası antrenman ve kamp merkezi olacak

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'ya gelen sporcu kafilelerin kenti çok beğendiğini belirterek, "Antalya, dünya cimnastik merkezi haline gelecek." dedi.

Çelen, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın gerçekleştirildiği Antalya Spor Salonu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bulunan 39 ülkenin 319 sporcusu ve antrenörlerinden organizasyona ilişkin çok güzel yorumlar aldıklarını belirtti.

Antalya'da yeni yapılan cimnastik salonu ile antrenman sahalarının dünyanın en modern tesisleri arasında yer aldığını ifade eden Çelen, "Tesisler dolayısıyla Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kentte önce 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası şimdi de Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nı düzenliyoruz. Buraya gelen sporcu kafileleri misafirperverliği, tesisleri, otelleri, kentin, havaların güzelliğini görünce çok şaşırdılar." dedi.

Salonda taraftarların oluşturduğu atmosfere de sporcuların hayran kaldığını anlatan Çelen, "Kafileler 'Buraya kamp yapmak için de geleceğiz.' diyorlar. Sporun birleştirici gücü ülkelerin tanıtımı açısından çok önemli. Antalya zaten dünyada bilinen bir kentti ama cimnastik camiası da Antalya'yı iyi tanımaya başladı. Avrupa'da ve dünyada hem antrenman salonu hem de yarışma formatı düzeninde olan ender salonlardan birisi Antalya'da. Birçok ülke Antalya'ya kampa gelerek büyük şampiyonalara burada hazırlanacak. Antalya, dünya cimnastik merkezi haline gelecek. Kent, spor turizminde golf ve futbolda olduğu gibi cimnastikte de adını duyuracak. " diye konuştu.





- "Burada her şey çok modern"





Avrupa Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Tom Thingvold, Antalya'nın başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Beklentilerinden daha iyi bir organizasyonla karşılaşınca mutlu olduklarını dile getiren Thingvold, "Burada her şey çok modern. Sporcu kafileleri kenti ve tesisleri çok beğendi. Hava çok güzel, oteller çok iyi. Antalya kesinlikle cimnastikte kamp ve antrenman merkezi olacaktır. Tüm takımlar için Antalya'nın gelecek vadettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Thingvold, Türk sporcularının da son 10 yılda oldukça başarılı sonuçlar aldığını, bu durumun gelecekte de devam edeceğini düşündüğünü kaydetti.





- Antalya'ya cimnastik salonu yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy 100. Yıl Spor Tesisleri'ne uluslararası standartlarda cimnastik salonu yapıldı.

Antrenman alanları ile yarışmaların yapıldığı ana salonu bulunan 10 bin metrekare alana kurulu cimnastik salonu, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak kriterlerde inşa edildi.

8 sporcu soyunma odası, 4 hakem soyunma odası, ana salonunda 880 seyirci kapasite, antrenman salonunda 232 seyirci kapasitesi bulunan salonda, Türk Milli Takımı'nın da kamp yapacağı belirtiliyor.

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