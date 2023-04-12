Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKKDER üyeleriyle buluştu

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKKDER) üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, AKKDER tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katıldı.

Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), işbirliğiyle araç sektörü ve iş yerlerine yönelik ruhsat sorunlarını çözüme kavuşturduklarını anlattı.

Sektör sorunlarının çözümünde odaların önemli bir faktör olduğuna değinen Tütüncü, "Ticaret odalarının en önemli amacı sektör sorunlarının çözüme kavuşturulmasında etkin ve aktif bir lobi faaliyeti üstlenmektir." diye konuştu.

Tütüncü, bu kapsamda işbirliklerinin sorunların çözümünü hızlandırdığını vurguladı.

ATSO Başkanı Ali Bahar da, araç kiralama sektöründeki sorunların çözümüne katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



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